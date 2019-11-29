Синоптики рассказали, когда в Украине пойдет снег

Уже со следующей недели, 2-3 декабря, по Украине пойдет снег. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что, сперва, снег пойдет в западных, северных, и центральных областях, после чего переместится на юго-восток.

Снежная погода ожидается и в Крыму.

Днем по стране будет до 2-3 тепла, но на юге Украины и в Крыму температура ожидается чуть выше.

Ночью по стране будет до 2-5 мороза.

В Киеве ожидается мокрый снег. Днем будет от 1 мороза до 1 тепла, а ночью до минус 2-4.

Как писала «Фраза», синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода украинцам в первый день зимы.