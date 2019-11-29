Палеонтологи выяснили о динозаврах кое-что сенсационное

Палеонтологи из университета штата Огайо и университета Адельфи в Нью-Йорке (США) узнали кое-что неожиданное о майюнгазаврах. Как выяснили журналисты «Фразы», их зубы восстанавливались с поразительной скоростью.

Как пишет издание PLOS ONE, ученые изучили зубы хищника динозавра Majungasaurus. Динозавр, как говорят исследователи, жил на Мадагаскаре семьдесят миллионов лет назад.

Ученые говорят, что эти динозавры «обновляли все зубы примерно каждые два месяца».

Дело в том, говорят они, что хищники «быстро стирали зубы, так как грызли кости».

В статье говорится, что свою работу ученые проводили при помощи компьютерной томографии.

Как писала «Фраза», палеонтологи разгадали тайну гибели мадагаскарских динозавров.

Ранее ученые нашли следы крупнейших в мире динозавров.