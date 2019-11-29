В Днепре возле школы нашли трупы бомжей

Ночью четверга, 28 ноября, в Днепре возле 25-й школы нашли трупы двух бомжей. Как выяснили журналисты «Фразы», их тела обнаружили бездомные в заброшенной постройке.

Как передает «Информатор», тела бомжей были закутаны в одеяла.

Сообщается, что они скончались от «передозировки наркотиками», а у одного из них изо рта шла пена. На вид погибшим было тридцать пять лет.

Как писала «Фраза», в Днепре обезврежена вооруженная банда, которая промышляла вымогательствами и грабежами.

Ранее в Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры.