Главные новости за 28 ноября 2019 года

В доме волонтера, которая обсуждала варианты убийства Зеленского, проходят обыски. Сегодня, 28 ноября, рано утром детективы Госбюро расследований нагрянули с обысками в Калиновку в дом волонтера Маруси Звиробий. Эту информацию подтвердила сама волонтер, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Facebook. Волонтер вызвала адвоката, но приехавшие детективы отказались ждать сторону защиты и угрожали выломать дверь, если Звиробий их не впустит. Когда они зашли в дом, то предъявили решение суда и свои служебные удостоверения.

Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали. Волонтер Маруся Звиробий вновь резко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она прокомментировала проходящие у нее обыски. Свое заявление она сделала в эфире телеканала NewsOne. В частности, она сказала: «Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим».

Мендель перепутала Литву с Латвией, после чего начала оправдываться, что это был «троллинг». Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Литву Латвией, после чего начала оправдываться, что таким образом «потроллила» пользователей Сети. Соответствующий пост она обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Изначально Мендель опубликовала свое фото и сопроводила его подписью: «Платье для латвийской командировки». Но пользователи соцсети быстро отреагировали на эту неточность.

Одиозный «недруг» Зеленского из Борисполя таки пойдет под суд. Правоохранители наконец-то завершили досудебное расследование в отношении секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, который в июле «прославился» на всю страну, ввязавшись в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины («хулиганство»). Как передает пресс-служба областной прокуратуры, за нападение на человека Годунку грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев или до пяти лет ограничения свободы.

На Одесской трассе произошло очередное крупное ДТП: столкнулись 11 машин. Сегодня, 28 ноября, утром на трассе Одесса — Киев произошло очередное крупное ДТП — там столкнулись сразу 11 автомобилей. Соответствующее видео разместил в Facebook журналист Юрий Головчук. Сам журналист сообщил о девяти автомобилях, но местные паблики сообщают об 11 столкнувшихся автомобилях.

Лига Европы: «Динамо» опозорилось в Швеции, «Александрия» не сумела противостоять немецким «волкам». Сегодня, 28 ноября, были сыграны поединки пятого тура группового этапа Лиги Европы. Киевское «Динамо» на выезде играло против шведского «Мальме», а «Александрия» во Львове принимала немецкий «Вольфсбург». Киевляне свой поединок начали очень неудачно, пропустив гол уже на второй минуте после розыгрыша углового. Однако после этого подопечные Алексея Михайличенко собрались и обрушили шквал атак на чужие ворота. Отличные шансы были у Буяльского, Вербича, Цыганкова, но они их не использовали. И все же на 18-й минуте Мыколенко после прострела Буяльского сравнял счет. А за пять минут до перерыва великолепную контратаку киевлян точным ударом завершил Цыганков.

Королева Великобритании может отречься от престола в пользу сына. Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола. Она якобы собирается передать корону своему сыну принцу Чарльзу. Об этом пишет таблоид The Sun, ссылаясь на собственные источники при дворе. Сообщается, что Елизавета II хочет покинуть престол через полтора года — когда ей будет 95 лет. Отметим, что принцу Чарльзу к тому времени исполнится 73 года.