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Лига Европы: «Динамо» опозорилось в Швеции, «Александрия» не сумела противостоять немецким «волкам»

Лига Европы: «Динамо» опозорилось в Швеции, «Александрия» не сумела противостоять немецким «волкам»

Сегодня, 28 ноября, были сыграны поединки пятого тура группового этапа Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на выезде играло против шведского «Мальме», а «Александрия» во Львове принимала немецкий «Вольфсбург».

Киевляне свой поединок начали очень неудачно, пропустив гол уже на второй минуте после розыгрыша углового. Однако после этого подопечные Алексея Михайличенко собрались и обрушили шквал атак на чужие ворота. Отличные шансы были у Буяльского, Вербича, Цыганкова, но они их не использовали. И все же на 18-й минуте Мыколенко после прострела Буяльского сравнял счет. А за пять минут до перерыва великолепную контратаку киевлян точным ударом завершил Цыганков.

Казалось, во втором тайме гости побегут добивать соперника, но спустя всего две минуты после возобновления игры очередной стандарт привел к тому, что Розенберг счет сравнял, а еще через десять минут Ракип после провала киевской обороны вколотил мяч под перекладину ворот Бущана.

На 65-й минуте встречи очень сильно подвел свою команду капитан команды, если можно так сказать, Сергей Сидорчук. Ибо получать две нелепые желтые карточки и подводить команду капитан права не имеет. Что примечательно, но в меньшинстве гости заиграли более активно и на 77-й минуте встречи Вербич сравнял счет после подачи Цыганкова со штрафного.

Казалось, поединок так и завершится, но уже в компенсированное арбитром время ветеран «Мальме» Розенберг забил четвертый мяч в ворота Бущана и поставил точку в матче — заслуженная победа шведов 4:3.

В параллельном матче группы В «Копенгаген» на выезде обыграл швейцарский «Лугано» со счетом 1:0.

Турнирная таблица:

1. «Копенгаген» — 5 игр / 9 очков;

2. «Мальме» — 5 / 8;

3. «Динамо» — 5 / 6;

4. «Лугано» — 5 / 2.

«Александрия» во Львове принимала немецкий «Вольфсбург» и не смогла ничего противопоставить именитым гостям, проиграв 0:1. Самое обидное, что гол подопечные Шарана пропустили в добавленное к первому тайму время с пенальти.

В параллельном поединке группе I французский «Сент-Этьен» дома сыграл вничью с бельгийским «Гентом» со счетом 0:0.

Турнирная таблица:

1. «Гент» - 5 / 9;

2. «Вольясбург» - 5 / 8;

3. «Сент-Этьен» - 5 / 4;

4. «Александрия» - 5 / 3.

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, Лига Европы, спорт, ФК Александрия

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