Ученые рассказали, чем опасна водопроводная вода

Ученые выяснили, что традиционные методы очистки воды могут таить в себе серьезную угрозу для здоровья человека. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование провели специалисты из Университета Айовы при поддержке Геологической службы США (USGS).

Как передает портал Natural News, в частности, исследователи обнаружили в пробах водопроводной воды токсичные вещества-неоникотиноиды.

«Анализ хлорированной водопроводной воды подтвердил присутствие деснитроимидаклоприда и имидаклопридмочевины, которые являются метаболитами имидаклоприда. Эти два сформировались после того, как неоновый пестицид прореагировал с дезинфицирующим средством (хлором)», — заявили авторы проекта.

В свою очередь, опыты на млекопитающих показали, что деснитроимидаклоприд превышал по токсичности свой исходный пестицид аж в 319 раз.

Отмечается, что даже низкие уровни этого токсина могут иметь «серьезные последствия для здоровья человека», в частности, способствовать развитию онкологических заболеваний.

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