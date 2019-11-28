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Ученые рассказали, чем опасна водопроводная вода

Ученые рассказали, чем опасна водопроводная вода

Ученые выяснили, что традиционные методы очистки воды могут таить в себе серьезную угрозу для здоровья человека. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование провели специалисты из Университета Айовы при поддержке Геологической службы США (USGS).

Как передает портал Natural News, в частности, исследователи обнаружили в пробах водопроводной воды токсичные вещества-неоникотиноиды.

«Анализ хлорированной водопроводной воды подтвердил присутствие деснитроимидаклоприда и имидаклопридмочевины, которые являются метаболитами имидаклоприда. Эти два сформировались после того, как неоновый пестицид прореагировал с дезинфицирующим средством (хлором)», — заявили авторы проекта.

В свою очередь, опыты на млекопитающих показали, что деснитроимидаклоприд превышал по токсичности свой исходный пестицид аж в 319 раз.

Отмечается, что даже низкие уровни этого токсина могут иметь «серьезные последствия для здоровья человека», в частности, способствовать развитию онкологических заболеваний.

Как писала «Фраза», ученые выяснили, почему человек вздрагивает от испуга.

Ранее ученые сделали первый шаг к созданию «таблетки от старости».

Тэги: США, ученые, общество, вода, исследования, здоровье, мир, наука, хлор, пестициды, токсины

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