Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Одиозный «недруг» Зеленского из Борисполя таки пойдет под суд

Одиозный «недруг» Зеленского из Борисполя таки пойдет под суд

Правоохранители наконец-то завершили досудебное расследование в отношении секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, который в июле «прославился» на всю страну, ввязавшись в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины («хулиганство»).

Как передает пресс-служба областной прокуратуры, за нападение на человека Годунку грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев или до пяти лет ограничения свободы.

«Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения», — сказано в сообщении.

Как писала «Фраза», видео скандальной перепалки Зеленского и Годунка во время совещания в Борисполе попало в Сеть.

Позднее выяснилось, что Зеленский не стал «кошмарить» одиозного «черта» Годунка.

Тэги: суд, Борисполь, общество, уголовное дело, секретарь, хулиганство, криминал, горсовет, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.11.19 09:20

Квартирный вопрос по-японски: бесплатное жилье вымирающему населению

Автор: Александр Флоранский

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.11.19 09:06

Бюджетные расходы на оборону и украинский «путь в НАТО»

Автор: Павло Барбул

Дайджест

В туалетах, раздевалках и кабинетах врачей: как украинки случайно стают «звездами» порновидео
28.11.19 09:48

В туалетах, раздевалках и кабинетах врачей: как украинки случайно стают «звездами» порновидео

Автор: Марина Петик, «Обозреватель»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Днепре третий день подряд «минируют» школы

В Днепре третий день подряд «минируют» школы
28.11.19 16:21
842
Последние новости
28.11.19 21:32

Ученые рассказали, чем опасна водопроводная вода
28.11.19 20:33

Одиозный «недруг» Зеленского из Борисполя таки пойдет под суд
28.11.19 20:02

В Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры
28.11.19 19:27

Под Киевом отбывшего срок зека «забыли» выпустить на волю
28.11.19 16:43

В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
28.11.19 16:33

Митрополит УПЦ рассказал, о чем нельзя забывать христианам в «черную пятницу»
28.11.19 16:21

В Днепре третий день подряд «минируют» школы
Фото и Видео
В Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры
В Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры
В Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры
В Днепре умер вор-домушник, внезапно встретившись с хозяином квартиры
В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
Появились логотип и слоган Евровидения-2020
Появились логотип и слоган Евровидения-2020
В Черновцах прямо в школе повесился мужчина
В Черновцах прямо в школе повесился мужчина
Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали
Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали
На Одесской трассе произошло очередное крупное ДТП: столкнулись 11 машин
На Одесской трассе произошло очередное крупное ДТП: столкнулись 11 машин
Землетрясение в Албании: поступают страшные сообщения о новых жертвах
Землетрясение в Албании: поступают страшные сообщения о новых жертвах
Ночью в Киеве пьяная девушка врезалась в стену дома и пыталась «угостить кофе» копов
Ночью в Киеве пьяная девушка врезалась в стену дома и пыталась «угостить кофе» копов
В доме волонтера, которая обсуждала варианты убийства Зеленского, проходят обыски
В доме волонтера, которая обсуждала варианты убийства Зеленского, проходят обыски
Мендель перепутала Литву с Латвией, после чего начала оправдываться, что это был «троллинг»
Мендель перепутала Литву с Латвией, после чего начала оправдываться, что это был «троллинг»
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.