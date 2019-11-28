Одиозный «недруг» Зеленского из Борисполя таки пойдет под суд

Правоохранители наконец-то завершили досудебное расследование в отношении секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, который в июле «прославился» на всю страну, ввязавшись в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины («хулиганство»).

Как передает пресс-служба областной прокуратуры, за нападение на человека Годунку грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев или до пяти лет ограничения свободы.

«Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения», — сказано в сообщении.

Как писала «Фраза», видео скандальной перепалки Зеленского и Годунка во время совещания в Борисполе попало в Сеть.

Позднее выяснилось, что Зеленский не стал «кошмарить» одиозного «черта» Годунка.