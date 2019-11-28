Под Киевом отбывшего срок зека «забыли» выпустить на волю

В городке Борисполь Киевской области совершено вопиющее должностное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там руководство местной колонии «забыло» выпустить на волю отбывшего срок заключенного.

Как передает пресс-служба областной прокуратуры, грубое нарушение закона в исправительном учреждении № 119 вскрылось во время личного приема осужденных заместителем прокурора области.

В частности, к нему обратился один из зеков, который рассказал, что срок назначенного ему наказания истек еще 9 ноября, однако по какой-то причине администрация зоны не захотела выпускать его на волю.

Сообщается, что проведенная прокурорская проверка подтвердила правоту осужденного. Его уже освободили.

В свою очередь, в отношении горе-руководителей колонии начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», из луганской колонии сбежали 5 заключенных, приговоренных к пожизненному.

Ранее сообщалось, что в Киев из Крыма перевезут более трех тысяч зеков.