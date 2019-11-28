Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит УПЦ рассказал, о чем нельзя забывать христианам в «черную пятницу»

Митрополит УПЦ рассказал, о чем нельзя забывать христианам в «черную пятницу»

Христианам нельзя забывать о событиях Страстной Пятницы во время «черной пятницы», которая представляет собой «безумный угар потребительских интересов». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Понятие „черной пятницы“ совсем недавно пришло в наш лексикон из Запада и, на первый взгляд, к Богу и вере никакого отношения не имеет. Возникшая в конце шестидесятых годов в США традиция предрождественских распродаж гармонично вписалась в местные рыночные традиции. „Черной“, как говорят, эту пятницу стали называть то ли от пробок, которые возникали в этот день на дорогах Филадельфии, то ли от маркировки прибыли в финансовых отчетах. Да и в самом деле, что плохого в том, что люди смогут сэкономить семейный бюджет и сделать подешевле какие-то покупки? Все это так. Но я не верю в случайности. При всей отстраненности от веры и религии этот бизнес — проект почему-то стал реализовываться в пятницу, которая стала почему-то еще и „черной“», — заметил митрополит.

Владыка Лука отметил, что верующие по названию проводят аналогию с Пятницей Страстной.

«Поневоле, учитывая совпадения названия и дня недели, я вижу в этом дне некую альтернативу Пятницы Страстной. Я вспоминаю Страстные Евангелия, плач Богородицы, Распятие Того, Кто отдал Себя за жизнь мира. Я так же вспоминаю Его слова о необходимости для спасения отречься от всего своего имения, о том, что даже тот, кто любит своего родного отца, мать или детей больше, чем Христа, не может быть Его учеником. Я вспоминаю людей, которые молитвенно стоят в храме с зажженными свечами и переживают события распятия Спасителя.
И параллельно я вижу другую картину, по духу и содержанию совершенно противоположную Страстной Пятнице. Это „пятница черная“. Огромные очереди в магазинах, снесенные прилавки, возбужденные лица людей, руки которых хватают товары без разбору. Это безумный угар потребительства...», — написал архиерей.

Митрополит Лука сказал, что это крайности.

«Но людей, которые уходят в эту крайность намного больше, чем тех, кто стоит в Страстную Пятницу в храмах с зажженной свечой в руках.

Один духовный человек сказал, что в современном мире соотношение тех, кто спасается, к тем, кто идет в погибель, такое же, как тех, кто приходит на многочасовую службу в Страстную Пятницу, и тех, кто, выспавшись, приходит днем в храм на Пасху посвятить яйца и куличи. По аналогии, я думаю, можно провести это соотношение между теми, кто будет штурмовать магазины в день „черной пятницы“, и теми, кто будет причащаться на Пасху», — отметил иерарх УПЦ.

Запорожский митрополит подчеркнул, что «хорошо, что есть день, когда можно купить в магазине что-то подешевле. Плохо, когда люди при этом забывают о данной нам от Бога бесплатной возможности спасти свою душу».

Ранее «Фраза» сообщала, что тысячи верующих УПЦ заявили, что переносить православное Рождество в Украине недопустимо.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, Митрополит Лука

Комментарии

Статьи

28.11.19 09:20

Квартирный вопрос по-японски: бесплатное жилье вымирающему населению

Автор: Александр Флоранский

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.11.19 09:06

Бюджетные расходы на оборону и украинский «путь в НАТО»

Автор: Павло Барбул

Дайджест

В туалетах, раздевалках и кабинетах врачей: как украинки случайно стают «звездами» порновидео
28.11.19 09:48

В туалетах, раздевалках и кабинетах врачей: как украинки случайно стают «звездами» порновидео

Автор: Марина Петик, «Обозреватель»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Днепре третий день подряд «минируют» школы

В Днепре третий день подряд «минируют» школы
28.11.19 16:21
594
Последние новости
28.11.19 16:43

В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
28.11.19 16:33

Митрополит УПЦ рассказал, о чем нельзя забывать христианам в «черную пятницу»
28.11.19 16:21

В Днепре третий день подряд «минируют» школы
28.11.19 15:37

Ахметов под носом у Коломойского уводит стратегические активы «Электротяжмаша», - СМИ
28.11.19 15:30

Появились логотип и слоган Евровидения-2020
28.11.19 15:05

Тысячи верующих УПЦ заявили, что переносить православное Рождество в Украине недопустимо
28.11.19 15:04

На Николаевщине чиновники очень недурно «нагрели руки» на школьниках
Фото и Видео
В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
В Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП
Появились логотип и слоган Евровидения-2020
Появились логотип и слоган Евровидения-2020
В Черновцах прямо в школе повесился мужчина
В Черновцах прямо в школе повесился мужчина
Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали
Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали
На Одесской трассе произошло очередное крупное ДТП: столкнулись 11 машин
На Одесской трассе произошло очередное крупное ДТП: столкнулись 11 машин
Землетрясение в Албании: поступают страшные сообщения о новых жертвах
Землетрясение в Албании: поступают страшные сообщения о новых жертвах
Ночью в Киеве пьяная девушка врезалась в стену дома и пыталась «угостить кофе» копов
Ночью в Киеве пьяная девушка врезалась в стену дома и пыталась «угостить кофе» копов
В доме волонтера, которая обсуждала варианты убийства Зеленского, проходят обыски
В доме волонтера, которая обсуждала варианты убийства Зеленского, проходят обыски
Мендель перепутала Литву с Латвией, после чего начала оправдываться, что это был «троллинг»
Мендель перепутала Литву с Латвией, после чего начала оправдываться, что это был «троллинг»
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.