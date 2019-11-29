Оказалось, что много спать в выходные – вредно

Много спать в выходные – вредно. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов.

Как цитируют его российские СМИ, если в уик-энд человек спит больше обычного, это можно стать причиной серьезных заболеваний, например – сахарного диабета и болезней сердца.

Медик пояснил, что «переизбыток сна тормозит умственные способности».

По его словам, «долгое нахождение в горизонтальном положении влияет на позвоночник, а в организме могут нарушиться обменные процессы, что приводит к накоплению жировой массы».

Также врач советует отказаться от физических нагрузок перед сном.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, как нам вредит плохой сон.