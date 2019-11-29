В США хотят снять фильм о темнокожем Супермене

В США планируют снять новый фильм о фантастическом герое Супермене. Как выяснили журналисты «Фразы», на главную роль претендует темнокожий актер Майкл Б. Джордан.

По данным американских СМИ, студия Warner Bros. уже провела переговоры с 32-летним артистом.

Майкл Б. Джордан известен зрителям по ролям в картинах «Клан Сопрано», «Кости», «Доктор Хаус», «Черная Пантера» и других фильмах.

Примечательно, что сам актер заявлял, что не готов играть Супермена из-за плотного графика.

Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 2023 году.

Как писала «Фраза», женщина-кошка в новом «Бэтмене» будет темнокожей.

А вот в США хотят снять продолжение легендарного сериала «Друзья».