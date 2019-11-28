Ахметов под носом у Коломойского уводит стратегические активы «Электротяжмаша», - СМИ

В СМИ появилась информация, что в преддверие большой приватизации власти решили передать в пользу Рината Ахметова стратегически важное предприятие «Электротяжмаш» — производитель генераторов для АЭС, ТЭС и ГЭС, а также оборудования для железных дорог и городского электротранспорта. Разрешение Игоря Коломойского Фонд госимущества спрашивать не стал, пишет Цензор со ссылкой на телеграмм-канал «Крокодил».

Так, в статье сообщается, что заместитель председателя Фонда госимущества Сергей Игнатовский по личной инициативе занимается подготовкой к приватизации одного из промышленных гигантов — харьковского завода «Электротяжмаш». Отмечается, что ответственную миссию по передаче стратегических активов принял на себя бывший руководитель предприятия «Запорожогнеупор» (группа «Метинвест» Рината Ахметова), депутат Запорожского областного совета от «Оппозиционного блока» Виктор Бусько, назначенный Игнатовским исполняющим обязанности директора харьковского завода, сообщают «Комментарии».

«Что же получается, пока Игорь Валерьевич пытается раздавить железорудные ГОКи Рината Леонидовича повышенными ставками рентных платежей, Ахметов под носом у Коломойского уводит стратегически важное предприятие „Электротяжмаш“ — производителя генераторов для АЭС, ТЭС и ГЭС, а также оборудовании для железных дорог и городского электротранспорта? Причем сопровождает сделку Игнатовский, позиционирующий себя как человек Богдана», — пишет Цензор.

В статье говорится, что вся трудовая деятельность Бусько связана со структурами Рината Ахметова. Отмечают, что он начал свой путь вальцовщиком стана горячей прокатки на ахметовском МК «Азовсталь», затем работал на средних руководящих должностях в «Метинвесте», а после приобретения Ахметовым в 2013 году активов «Запорожогнеупора» — стал генеральным директором этого предприятия.

Как утверждает осведомленный источник в его окружении, Бусько в своей жизни якобы отметился разве что многолетней романтической связью с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко (до недавнего времени одним из лоббистов интересов того же Ахметова, — СМИ). Cогласно статье, с харьковским регионом и местным руководством Бусько никак не был связан, если не считать его лоббистских гешефтов с экс-губернатором Игорем Райниным, который работал в администрации Порошенко. В статье отмечают, что по Бусько в то время работали сотрудники департамента главка «К» СБУ.

Издание предполагает, что своей самодеятельностью команда главы государства якобы пошла вопреки интересам главного патрона «команды реформаторов» Сороса. Отмечается, что не смирится с таким развитием событий уже обозначивший свой интерес к приватизации «Электротяжмаша» Александр Ярославский. «Не говоря уже о том, что Игорь Валерьевич, как всем известно, обладающий блестящим даром убеждения, легко может организовать „воспитательный момент“, причем без использования анестезии. Впереди приватизация еще свыше 400 государственных предприятий. В том числе, 339-ти объектов, переданных из сферы Минэкономразвития, и еще 76-ти из Минэкоэнерго, Мининфраструктуры, Государственного управления делами. Среди них много лакомых кусков. С кем из олигархов и по какому из этих объектов вел переговоры Игнатовский? И почему Коломойский не в курсе этих процессов, хотя его имя глава ФГИ Сенниченко поминает всуе почти ежедневно? Все это мы скоро узнаем», — резюмирует СМИ.