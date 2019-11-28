В Днепре третий день подряд «минируют» школы

Сегодня, 28 ноября, сотрудники правоохранительных органов Днепра получили очередное сообщение о том, что якобы в городе заминирован сразу 10 школ.

Информация об угрозе взрывов поступила около 9 утра электронным письмом на почту СБУ. Все эти школы расположены в спальных районах левого берега города. Дети из всех якобы заминированных школ были эвакуированы, сообщает ТСН.

«Письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях школ №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии № 3 в г. Днепр», — уточняют правоохранители

Приезжать сюда спецслужбам приходится не впервые. Ранее «Фраза» сообщала, что вчера и позавчера в Днепре также «минировали» школы.