Тысячи верующих УПЦ заявили, что переносить православное Рождество в Украине недопустимо

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви считают недопустимым переносить в Украине дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Как выяснили журналисты «Фразы», верующие отметили, что Украинская Православная Церковь живет по юлианскому календарю, и отмечать Рождество Христово следует 7 января, не нарушая традиций.

Пользователи социальных сетей написали об этом на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

«Не нужно переносить дату празднования Рождества Христова. Эти даты не случайны. Мы не имеем права вносить свои изменения в установленные даты жизни Господа нашего Иисуса Христа», — написала Елена Мазур.

«Пасху празднуем по юлианскому календарю, значит и Рождество», — пишет Сергей Сухопара.

«Православные христиане празднуют Рождество по календарю, подтвержденному Самим Господом — схождением (накануне Пасхи, — ред.) Благодатного огня!», — считает Мария Дроздюк.

Снежана Бидзиля солидарна: «Благовещение празднуем 7 апреля, а это праздник, связанный с Рождеством Христовым! Тогда получается, что и эту дату нужно менять. Нет! Рождество Христово праздновали, празднуем, и будем праздновать только 7 января».

Валентина Сухомлин отметила, что «в советские времена Рождество не было установлено, как праздник и выходной, но все православные люди знали, что это — 7 января, и в душе у каждого это был праздник. Для меня лично эта дата так и остается».

«Кому все равно, когда этот праздник отмечать, то пусть празднуют 25 декабря. Для православных 7 января — это святое, и никто не сможет нам помешать», — заявила Татьяна Островская.

Мария Зятюк обратила внимание на то, что: «наши родители праздновали Рождество — 7 января, поэтому не надо менять ничего. Мы православные христиане, и не будем сравнивать этот праздник с католиками».

«Это только лукавые изменяют маски для удобства, потому что они от лукавого. Мы Христовы, Он неизменен и Церковь Его неизменная», — аргументирует Наталья Соя.

Мария Шиловец спрашивает «какой смысл имеет перенос (даты — ред.), каким образом и кому от этого станет лучше? Все равно люди будут праздновать 7 января, как привыкли. Сила привычки явно выше любой политики».

«7 января — это есть 25 декабря (по старому стилю — ред.) Церковь календарь не меняла, получается, что 7 число», — пишет Людмила Унгурян.

Наталия Мельничук пишет: «7 января, и только. Если надо перенести, то Бог укажет людям Сам, Бог найдет, как это сделать. А делать так, как указывают „пцушники“ — это смешно и не надо их слушать. Они не от Бога, а мы-то знаем, от кого... Бог не идет в храм с болгаркой и топором».

«У нас свои традиции. Если кто-то привык праздновать 25 декабря — никто им не мешает, у всех равные права. Только православные украинцы не должны переходить на чужие традиции кому-то в угоду», — убеждена Кристина Полищук.

Людмила Шуста-Иващенко отмечает: «мы же не католики».

«Я не вижу причины для перехода на другую дату. Если есть объективная причина, я готова ее изучить. Инициатива о тех или иных изменениях должна исходить от пастырей. Наш пастырь — Блаженнейший Митрополит Онуфрий», — написала Наталья Орлова.

«Конечно 7 января. Почему бы не перенести Новый год на 14?», — спрашивает Ирина Добровская.

Наталья Слинько отметила, что «в Православии все очень логично: 7 апреля Матерь Божия получила благую весть о том, что Она станет Матерью Спасителя и это (Рождество — ред.) как раз 7 января! Мы празднуем по юлианскому (календарю — ред.), оставьте нам, пожалуйста, этот выходной. А кто празднует по григорианскому — дайте возможность и этим людям праздновать по их календарю».

«Если уступишь в малом (дата), то предашь в большом (вера)», — объяснила свою позицию Наталья Назарчук.

Татьяна Троцюк считает, что «люди, которые предлагают, что-то переделывать в Церкви — совсем далеки и неверующие, к сожалению. Они не празднуют — ни 25, ни 7. А мы будем праздновать с нашим Блаженнейшим Онуфрием и УПЦ! Как это было всегда в нашем государстве».

Наталья Шепик спрашивает: «Как можно перенести дату дня рождения, тем более Бога? Ни в коем случае нельзя этого делать».

«Пусть власть лучше занимается своей страной и благосостоянием людей, которые пока живут в современной европейской, независимой Украине, а то в ближайшее время в Украине некому будет праздновать Рождество Христово, по новому или старому календарю», — отметил Игорь Собко.

«С деда-прадеда праздновали 7 января. Так нас родители научили, так мы детей учим. Эта дата была установлена не нами, и не нам ее менять. Слава Богу за все», — написала Людмила Лисецкая.

«Наш церковный календарь освящен молитвами и двухтысячелетним опытом святых Церкви», — написал Алексей Дидур.

«25 декабря празднуется день святого Спиридона Тримифунтского, заступника Православной Церкви, и нужно почтить в храме этот день. А день Рождества Христова — 7 января. Мы не имеем права менять!», — пишет Алена Черная.

В Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ большинство пользователей отметили, что не нужно переносить дату празднования Рождества Христова.

«Кто может изменить свой день рождения? Какое мы имеем право менять день рождения Господа? Для меня лично было и будет Рождество 7 января», — пишет пользователь соцсети под именем gavrasandrij.

«Мы православные, и наша Православная Церковь живет по юлианскому календарю. Поэтому 7 января — Рождество Христово! Переносить дату праздника в угоду католическому меньшинству в Украине считаю отступлением от канонов и традиций Православной Церкви», — заявила allazakorchevnaya.

«7 января! Нечего подстраиваться под политиков и католиков», — написала _ludmila.ilchenko_.

«Каждый православный должен достойно подготовиться к этому событию — Рождению Христа, а именно с постом и молитвой, как завещает нам наша Церковь. 7 января», — уверена vera_nadegda_lubov7.

«Мы православные, а не католики. Так праздновали наши матери и отцы, бабушки и дедушки, прадеды и предки, если столько времени праздновали и придерживались традиций тогда, то зачем менять это сейчас? Только 7 января!», — подчеркнула olha_semchuk.

«Иерусалимская Православная Церковь совершает рождественскую литургию в храме Гроба Господня 7 января. И 6 января, в канун Рождества в Вифлееме, где согласно Евангелиям, родился Иисус Христос, царит волшебная атмосфера. Главная святыня города — серебряная звезда в пещере храма Рождества Христова, которой отмечено место, где появился на свет Иисус.

Десятки тысяч паломников со всего мира, а также палестинские христиане, приезжают в Вифлеем, чтобы участвовать в рождественской службе в церкви Рождества Христова.

Как однажды пастухи по зову ангела, так и верующие, только уже не единицы, а тысячи верующих с разных уголков планеты приходят к пещере — под своды древнейшего из почитаемых христианами храма, чтобы отпраздновать главный для нас День Рождения. Где каждый верующий человек ощущает себя в новой семье, где переживает новое рождение вместе со всей Церковью. И поэтому Рождество Христово можно по праву считать днем рождения каждого верующего человека», — считает olga.rachinskaya.

Ранее «Фраза» сообщала, что у православных сегодня начался Рождественский пост.