На Николаевщине чиновники очень недурно «нагрели руки» на школьниках

Чиновников Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий уличили в присвоении бюджетных средств, предназначенных для школ региона. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отметили в ведомстве, представители власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку е-учебников. В сговоре с двумя коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, чиновники безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам.

Таким образом злоумышленники вывели из бюджета 15 миллионов гривен и присвоили их. Во время обысков на местах работы, проживания и в автомобилях фигурантов дела были изъяты печати, документы и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников.

По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинские чиновники разворовали деньги, которые правительство Германии выделило на ремонт детских садов на Донбассе.