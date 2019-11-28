Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Греции болгарский митрополит возглавил службу, на которой помянули главу ПЦУ

В Греции болгарский митрополит возглавил службу, на которой помянули главу ПЦУ

В Элладской Православной Церкви в присутствии болгарского митрополита Николая местный диакон помянул в диптихе Епифания. Как выяснили журналисты «Фразы», в храме в честь святых Афанасия и святителей Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде 27 ноября литургию возглавил митрополит Пловдивский Николай.

Об этом сообщает греческий ресурс «Romalewfronimati».

Во время литургии диакон зачитал диптих, в который включили главу Православной церкви Украины.

Лангадская епархия входит в список епархий, которые нежелательны для посещения паломниками Русской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, Элладская Церковь 12 октября признала право Патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию.

28 октября Епифаний получил от Предстоятеля Элладской Православной Церкви мирную грамоту, свидетельствующую о фактическом признании ПЦУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что Патриарх Феодор признал ПЦУ, но архиереи Александрийской Церкви требуют провести всеправославный Собор.

Тэги: общество, православие, Греция, новости православия, ПЦУ

Комментарии

Статьи

28.11.19 09:20

Квартирный вопрос по-японски: бесплатное жилье вымирающему населению

Автор: Александр Флоранский

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.11.19 09:06

Бюджетные расходы на оборону и украинский «путь в НАТО»

Автор: Павло Барбул

Дайджест

В туалетах, раздевалках и кабинетах врачей: как украинки случайно стают «звездами» порновидео
28.11.19 09:48

В туалетах, раздевалках и кабинетах врачей: как украинки случайно стают «звездами» порновидео

Автор: Марина Петик, «Обозреватель»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали

Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали
28.11.19 14:05
354
Последние новости
28.11.19 14:42

В Черновцах прямо в школе повесился мужчина
28.11.19 14:24

В Греции болгарский митрополит возглавил службу, на которой помянули главу ПЦУ
28.11.19 14:05

Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали
28.11.19 13:41

Сборная Украины по футболу немного опустилась в рейтинге сильнейших в мире
28.11.19 13:04

Королева Великобритании может отречься от престола в пользу сына
28.11.19 12:34

На Одесской трассе произошло очередное крупное ДТП: столкнулись 11 машин
28.11.19 12:11

Патриарх Феодор признал ПЦУ, но архиереи Александрийской Церкви требуют провести всеправославный Собор
Фото и Видео
В Черновцах прямо в школе повесился мужчина
В Черновцах прямо в школе повесился мужчина
В Черновцах прямо в школе повесился мужчина
В Черновцах прямо в школе повесился мужчина
Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали
Маруся Звиробий резко обратилась к Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали
На Одесской трассе произошло очередное крупное ДТП: столкнулись 11 машин
На Одесской трассе произошло очередное крупное ДТП: столкнулись 11 машин
Землетрясение в Албании: поступают страшные сообщения о новых жертвах
Землетрясение в Албании: поступают страшные сообщения о новых жертвах
Ночью в Киеве пьяная девушка врезалась в стену дома и пыталась «угостить кофе» копов
Ночью в Киеве пьяная девушка врезалась в стену дома и пыталась «угостить кофе» копов
В доме волонтера, которая обсуждала варианты убийства Зеленского, проходят обыски
В доме волонтера, которая обсуждала варианты убийства Зеленского, проходят обыски
Мендель перепутала Литву с Латвией, после чего начала оправдываться, что это был «троллинг»
Мендель перепутала Литву с Латвией, после чего начала оправдываться, что это был «троллинг»
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу
Сын известного художника застрял в унитазе на борту самолета Boeing 737
Сын известного художника застрял в унитазе на борту самолета Boeing 737
В Украине стартует кинофестиваль монстров, людоедов и психов
В Украине стартует кинофестиваль монстров, людоедов и психов
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.