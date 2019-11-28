В Греции болгарский митрополит возглавил службу, на которой помянули главу ПЦУ

В Элладской Православной Церкви в присутствии болгарского митрополита Николая местный диакон помянул в диптихе Епифания. Как выяснили журналисты «Фразы», в храме в честь святых Афанасия и святителей Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде 27 ноября литургию возглавил митрополит Пловдивский Николай.

Об этом сообщает греческий ресурс «Romalewfronimati».

Во время литургии диакон зачитал диптих, в который включили главу Православной церкви Украины.

Лангадская епархия входит в список епархий, которые нежелательны для посещения паломниками Русской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, Элладская Церковь 12 октября признала право Патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию.

28 октября Епифаний получил от Предстоятеля Элладской Православной Церкви мирную грамоту, свидетельствующую о фактическом признании ПЦУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что Патриарх Феодор признал ПЦУ, но архиереи Александрийской Церкви требуют провести всеправославный Собор.