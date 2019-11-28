Сборная Украины по футболу немного опустилась в рейтинге сильнейших в мире

Сегодня, 28 ноября, был опубликован свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных мира. Как передает корреспондент «Фразы», сборная Украины занимает в нем 24-е место.

По сравнению с предыдущим месяцем, подопечные Андрея Шевченко опустились сразу на две строчки.

Первая пятерка за месяц не изменилась и выглядит так: на первом месте расположилась Бельгия, на втором Франция, на третьем Бразилия, на четвертом Англия и на пятом Уругвай.

В первую десятку также вошли сборные Хорватии (шестое место), Португалии (седьмое), Испании (восьмое), Аргентина (девятое) и Колумбии (десятое).

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 19 декабря.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2018 год сборная Украины закончила на 29-м месте.

В апрельском рейтинге украинцы занимали уже 27-е место. Там же они расположились и в мае.

В июне подопечные Андрея Шевченко занимали уже 24-е место.

В сентябре наша команда занимала 25-е место в рейтинге.