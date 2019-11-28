Королева Великобритании может отречься от престола в пользу сына

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола. Как выяснили журналисты «Фразы», она якобы собирается передать корону своему сыну принцу Чарльзу.

Об этом пишет таблоид The Sun, ссылаясь на собственные источники при дворе.

Сообщается, что Елизавета II хочет покинуть престол через полтора года – когда ей будет 95 лет. Отметим, что принцу Чарльзу к тому времени исполнится 73 года.

Елизавета II правит Великобританией с 1952 года.

По данным издания, она уже начала «передачу дел» своему сыну.

Сообщается, что принц Чарльз стал посещать вместо матери куда больше официальных мероприятий, а сама Елизавета II все реже появляется на публике.

Как писала «Фраза», школьник из Запорожья получил письмо от Елизаветы II.

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