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Патриарх Феодор признал ПЦУ, но архиереи Александрийской Церкви требуют провести всеправославный Собор

Патриарх Феодор признал ПЦУ, но архиереи Александрийской Церкви требуют провести всеправославный Собор

Александрийский Патриарх Феодор признал Православную Церковь Украины, но архиереи Александрийской Церкви требуют провести всеправославный Собор, чтобы обсудить «украинский вопрос». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале, комментируя заявление митрополита Александрийской Церкви, опубликованное в греческих СМИ.

«Важное заявление сделал иерарх Александрийского патриархата Серафим (Киккотис), Митрополит Зимбабвийский и Ангольский.

Как сообщает греческое СМИ, митрополит Серафим, поддержал предложение Предстоятеля Албанской Церкви архиепископа Анастасия о необходимости скорейшего созыва Собора Предстоятелей по вопросу признания ПЦУ», — отметил Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что вопрос признания ПЦУ подорвал единство Александрийской Церкви.

«Поддержка инициативы всеправославного обсуждения возникшего кризиса из-за (признания ПЦУ — ред.) свидетельствует и об отсутствии единства по вопросу признания ПЦУ внутри Александрийской Церкви.

Несмотря на то, что Патриарх Феодор поддержал (ПЦУ — ред.), его епископы продолжают предлагать решать „украинский вопрос“ на основе документа, который подготавливался к Критскому собору и был заблокирован Фанаром перед его созывом», — подытожил спикер РПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Албанской Церкви заявили о необходимости проведения Собора из-за признания ПЦУ.

Тэги: общество, православие, Владимир Легойда, новости православия, Александрийская Церковь

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