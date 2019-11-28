СМИ сообщили, кому уйдет «Золотой мяч» лучшему футболисту в этом году

«Золотой мяч» лучшему футболисту этого года отдадут аргентинцу Лионелю Месси. Как выяснили журналисты «Фразы», досрочно имя победителя назвало издание Transfermarkt.
Отметим, что голосование за лучшего футболиста года прошло еще 9 ноября, а официально победитель будет назван изданием France Football 2 декабря.
Однако о победе 32-летнего лидера «Барселоны» сообщают уже сейчас. Он якобы уже встретился с организаторами награды.
Этот «Золотой мяч» может стать для Лионеля Месси уже шестым. Ранее он становился лучшим футболистом мира в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
Как писала «Фраза», стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона.
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