Стало известно, сколько алкоголя без вреда для организма может выпить человек

Немецкие ученые рассказали, сколько алкоголя ежедневно могут выпивать мужчины и женщины без вреда для здоровья. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи поделились своими данными.

Как пишет издание Focus, дозы следующие: для мужчин это 24 граммов чистого алкоголя в сутки, а для женщин – в два раза меньше.

Впрочем, эксперты говорят, что алкоголь лучше вообще не употреблять, так как они «препятствует усвоению витаминов и питательных веществ, повышая риск болезней».

По словам ученым, в неделе должно быть хотя бы два дня без алкоголя.

Как писала «Фраза», ученые составили список продуктов для курильщиков и любителей выпить.

Ранее диетологи рассказали, какие продукты «никогда нельзя есть».