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Ученые выяснили, почему человек вздрагивает от испуга

Ученые выяснили, почему человек вздрагивает от испуга

Ученые смогли «пролить свет» на биохимический механизм реакции организма на испуг. Как выяснили журналисты «Фразы», исследованием занимались специалисты из Колумбийского университета (США) и Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария).

Как пишет Current Biology, исследуя особенности локомоторных форм поведения у плодовой мухи-дрозофилы, выяснили, что в момент испуга в организме насекомого выделяется гормон серотонин. Внешне выброс этого гормона проявляется как внезапная вибрация всего тела и мгновенная остановка.

В частности, во время эксперимента ученые манипулировали уровнями серотонина и дофамина в брюшной нервной цепи мухи — аналоге спинного мозга позвоночных — и анализировали, как меняется характер перемещения насекомого по специальному чувствительному стеклу. Результаты обрабатывались с помощью специально разработанной для этого исследования программы FlyWalker.

В качестве факторов стресса ученые выбрали два сценария: выключение света и «мини-землетрясение». Для второго опыта стеклянную пластину с мухой помещали на поверхность двигателя, производящего резкие рывки.

«Мы обнаружили, что в момент испуга серотонин действует как аварийный тормоз: муха замирает и суставы всех ее ног находятся в напряжении, — рассказал один из авторов исследования доктор Манн. — После короткой паузы насекомое снова начинает двигаться».

Отмечается, что аналогичные реакции на потенциальную угрозу — дрожь и автоматический рефлекс замирания — наблюдаются практически у всех животных, от насекомых и рыб до человека.

По словам исследователей, внутренний механизм возникновения этих реакций, скорее всего, аналогичен.

Как писала «Фраза», ученые сделали первый шаг к созданию «таблетки от старости».

Ранее ученые всего за две недели установили главную причину ожирения.

Тэги: США, ученые, общество, исследования, здоровье, мир, исследователи, наука, Швейцария

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