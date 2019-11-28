Ученые выяснили, почему человек вздрагивает от испуга

Ученые смогли «пролить свет» на биохимический механизм реакции организма на испуг. Как выяснили журналисты «Фразы», исследованием занимались специалисты из Колумбийского университета (США) и Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария).

Как пишет Current Biology, исследуя особенности локомоторных форм поведения у плодовой мухи-дрозофилы, выяснили, что в момент испуга в организме насекомого выделяется гормон серотонин. Внешне выброс этого гормона проявляется как внезапная вибрация всего тела и мгновенная остановка.

В частности, во время эксперимента ученые манипулировали уровнями серотонина и дофамина в брюшной нервной цепи мухи — аналоге спинного мозга позвоночных — и анализировали, как меняется характер перемещения насекомого по специальному чувствительному стеклу. Результаты обрабатывались с помощью специально разработанной для этого исследования программы FlyWalker.

В качестве факторов стресса ученые выбрали два сценария: выключение света и «мини-землетрясение». Для второго опыта стеклянную пластину с мухой помещали на поверхность двигателя, производящего резкие рывки.

«Мы обнаружили, что в момент испуга серотонин действует как аварийный тормоз: муха замирает и суставы всех ее ног находятся в напряжении, — рассказал один из авторов исследования доктор Манн. — После короткой паузы насекомое снова начинает двигаться».

Отмечается, что аналогичные реакции на потенциальную угрозу — дрожь и автоматический рефлекс замирания — наблюдаются практически у всех животных, от насекомых и рыб до человека.

По словам исследователей, внутренний механизм возникновения этих реакций, скорее всего, аналогичен.

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