Террориста, угрожавшего взорвать мост Метро, решили проверить на вменяемость

Бывший участник АТО Алексей Белько, который угрожал подорвать столичный мост Метро, покинул застенки СИЗО. Как выяснили журналисты «Фразы», его перевезли в городской центр судебно-психиатрической экспертизы.

Как написал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook, в психбольнице Алексею Белько предстоит пройти комплексную комиссионную судебную психолого-психиатрической экспертизу.

По словам адвоката, в связи с этим сегодняшнее судебное заседание Апелляционного суда, в котором защита оспаривает меру пресечения Белько, перенесли на 9 декабря.

Как писала «Фраза», в Киеве обезвредили вооруженного спецназовца, угрожавшего взорвать мост Метро.

Также сообщалось, что спецназовца, угрожавшего взорвать мост Метро, уже почти «отмазали».