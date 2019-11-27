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Московский двойник Зеленского наделал много шума из ничего

Московский двойник Зеленского наделал много шума из ничего

Авторы популярного шоу «Квартал-95» даже и не думали предлагать участие в проекте проживающему в Москве узбекистанцу Умиду Усабоеву, который поразительно похож на Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», «звездный» гастарбайтер, судя по всему, решил просто «хайпануть» на своей схожести с украинским лидером.

Так, в пресс-службе проекта заявили изданию «Факты», что «данная информация (о приглашении Усабоева в проект — ред.) не соответствует действительности! Студия „Квартал 95“ никаких переговоров по этому поводу не проводила».

Сама же резонансная новость о возможном «приобщении» узбекистанца к «Кварталу» ранее появилась на telegram-канале Mash.

По данным авторов канала, с деловым предложением Усабоеву якобы позвонил сам Евгений Кошевой, чем приятно его удивил.

Тем не менее, разговор закончился фактически ничем, посколько узбекистанца в ближайшее время ждет подписание контракта с другой компанией.

Как писала «Фраза», в России сделали пародию на Зеленского. Получилось очень странно.

Ранее Кошевой сделал неожиданное признание по поводу Зеленского.

Тэги: общество, Москва, мир, культура, двойник, 95 квартал, Владимир Зеленский, новости Украины, Евгений Кошевой, Умид Усабоев

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