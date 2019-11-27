Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Онуфрий рассказал, почему православные празднуют Рождество 7 января

Митрополит Онуфрий рассказал, почему православные празднуют Рождество 7 января

Православная Церковь остается верной традиции, празднуя Рождество Христово по юлианскому календарю — 7 января. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Полный текст интервью опубликован на сайте mitropolia.kiev.ua.

«Наша Церковь уже давала комментарии по этому поводу. Напомню еще раз, что Иерусалимская Церковь, на земле которой родился Спаситель мира, как мать всех Церквей, празднует это событие по юлианскому календарю, то есть 7 января по новому стилю. В нашей Церкви со времен Крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром принят и действует устав Иерусалимской Церкви. Поэтому, несмотря на то, что в ряде православных государств Церковь перешла на григорианский стиль, мы остаемся верными исторической традиции, не меняя стилевой календарь. Всякое изменение традиций всегда влечет за собой новые противоречия, споры и противостояния. Нам же следует сохранять единство и мир, не осуждать ближнего и дальнего, не нарушать закон христианской любви», — сказал Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что Рождеству предшествует Рождественский пост.

«Подавляющее большинство граждан Украины по-прежнему будет праздновать Рождество 7 января, как наши деды и прадеды. И потом, мы свою веру во Христа подтверждаем не стилем, хотя и храним традиции, а выполнением заповедей Божиих. От того, как мы проводим Рождественский пост, как помогаем ближнему, как храним мир в семье, в обществе, насколько добросовестно выполняем свою профессиональную деятельность, зависит и отношение к нам внешнего мира, всех, кто пребывает за церковной оградой. Поэтому не следует особенно озираться кругом, кто как живет, а держать, хранить свою веру и своей жизнью во Христе убеждать и привлекать на верный путь тех, кто не разделяет с нами празднование в этот светлый день. Любовью можно сделать то, что невозможно сделать ни спорами, ни диспутами, ни иными человеческими аргументами. „По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою“ (Ин. 13, 35), — взывает к нам Спаситель мира. Если сумеем хоть немного сделать добра, следуя Заповедям Христа, Он непременно родится в душе каждого человека и наставит нас на всякую истину», — подчеркнул Предстоятель.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий рассказал, какой грех не прощает Господь.

Тэги: общество, православие, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.11.19 12:19

Афера с продажей земли: в бой идут паспорта и гражданство

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
27.11.19 09:30

Кто кому унитаз? Почему Зеленский вынужден выставлять себя дурачком

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Гмырин Андрей Анатольевич с краденными миллиардами Насирова пытается вернуть должность смотрящего в ГФС
27.11.19 16:58

Гмырин Андрей Анатольевич с краденными миллиардами Насирова пытается вернуть должность смотрящего в ГФС

Автор: «Український вартовий»

Выбор редакции
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
Косыгинская реформа: что это было?
Косыгинская реформа: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 27 ноября 2019 года

Главные новости за 27 ноября 2019 года
27.11.19 19:00
159
Последние новости
27.11.19 19:00

Главные новости за 27 ноября 2019 года
27.11.19 17:27

В Украине стартует кинофестиваль монстров, людоедов и психов
27.11.19 16:49

Митрополит Онуфрий рассказал, почему православные празднуют Рождество 7 января
27.11.19 16:35

Эксперты считают, что «Шахтер» уже почти вышел в плей-офф Лиги чемпионов
27.11.19 16:06

В одесском аэропорту совершил аварийную посадку самолет
27.11.19 15:29

В Днепре обезврежена вооруженная банда, которая промышляла вымогательствами и грабежами
27.11.19 15:04

Американские врачи случайно… пересадили почку не тому пациенту
Фото и Видео
В Украине стартует кинофестиваль монстров, людоедов и психов
В Украине стартует кинофестиваль монстров, людоедов и психов
В Украине стартует кинофестиваль монстров, людоедов и психов
В Украине стартует кинофестиваль монстров, людоедов и психов
В Днепре обезврежена вооруженная банда, которая промышляла вымогательствами и грабежами
В Днепре обезврежена вооруженная банда, которая промышляла вымогательствами и грабежами
На Ивано-Франковщине полицейский «бобик» влетел под грузовик
На Ивано-Франковщине полицейский «бобик» влетел под грузовик
Стачка фермеров: сотни тракторов заблокировали центр Парижа
Стачка фермеров: сотни тракторов заблокировали центр Парижа
В Житомире продают зеленые носки с крылатыми фразами Зеленского
В Житомире продают зеленые носки с крылатыми фразами Зеленского
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
В сети показали фото новой катастрофы в Крыму
В сети показали фото новой катастрофы в Крыму
Жена Трампа попала под яростную обструкцию студентов
Жена Трампа попала под яростную обструкцию студентов
Землетрясения в Албании: число жертв стремительно растет
Землетрясения в Албании: число жертв стремительно растет
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.