В одесском аэропорту совершил аварийную посадку самолет

Сегодня, 27 ноября, около полудня в одесском аэропорту из-за отказа двигателя аварийно сел учебно-тренировочный самолет YAK-18. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошел в 12:53. Воздушное судно вылетело за час до аварии с аэродрома «Гидропорт». На борту находилось двое людей, к счастью, никто из них не пострадал. В

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале октября нынешнего года во Львове не долетел до аэропорта самолет Ан-12. В результате аварии погибли три человека.