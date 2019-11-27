Главные новости за 27 ноября 2019 года

В Днепре второй день подряд «минируют» школы. Полиция Днепра получила сообщение о «минировании» ряда учебных заведений. Подобное происходит в городе второй день подряд.

Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода украинцам в первый день зимы. Зима все ближе. Синоптики дали прогноз погоды на первый день декабря.

В сети показали фото новой катастрофы в Крыму. В аннексированном Россией Крыму пересыхает некогда крупнейший водоем – Симферопольское водохранилище. Свежие фото в сеть выложила блогер RoksolanaToday&Крым.

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Стачка фермеров: сотни тракторов заблокировали центр Парижа. В Париже проходит масштабная акция протеста французских фермеров. Около семисот тракторов заблокировали центр города.

В Нью-Йорке запретили вейпы. В Нью-Йорке официально запретили электронные сигареты. Данное решение принял городской совет.