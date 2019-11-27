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Эксперты считают, что «Шахтер» уже почти вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Эксперты считают, что «Шахтер» уже почти вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В группе С Лиги чемпионов продолжается битва за выход в плей-офф. Как выяснили журналисты «Фразы», «Манчестер Сити» уже обеспечил себе дальнейшее участие в турнире.

А вот на оставшуюся вторую путевку претендуют сразу три команды. Набольшие шансы на выход из группы, как считают букмекеры из британской конторы William Hill, имеет донецкий «Шахтер».

Перед последним туром, который будет сыгран 11 декабря, в активе «горняков» шесть очков, у «Динамо» (Загреб) пять зачетных пунктов, а у итальянской «Аталанты» всего четыре очка.

Напомним, что «Шахтер» имеет преимущество перед «Динамо» по личным встречам.

В последнем туре чемпион Украины принимает «Аталанту», а хорваты – англичан, которые вполне могут привезти в Загреб второй состав.

При этом шансы «горняков» на выход в плей-офф оцениваются как 1,44 к 1, на выход из группы итальянцев ставят 3,2 к 1, а шансы хорватов оценивают всего как 9 к 1.

Как писала «Фраза», «Шахтер» увез очко из Манчестера.

Тэги: футбол, Донецк, Лига чемпионов, спорт

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