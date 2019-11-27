Американские врачи случайно… пересадили почку не тому пациенту

Странный случай произошел в одном из госпиталей штата Нью-Джерси (США). Как выяснили журналисты «Фразы», тут врачи случайно пересадить почку не тому пациенту.

Как передают американские СМИ, инцидент произошел в Камдене, когда 51-летнему мужчине 18 ноября провели трансплантацию почки. После этого выяснилось, что ее нужно было пересадить совершенно другому пациенту, а прооперированный хоть и должен был лечь под нож врачей, но находился в очереди на операцию дальше.

Врачи говорят, что перепутали пациентов из-за того, что они были «примерно одного возраста и имели одинаковые имена».

Второго пациента оперативно прооперировали 24 ноября.

Как писала «Фраза», американские врачи утверждают, что создали действенное лекарство против рака.

Ранее известного американского баскетболиста дисквалифицировали из-за «мармеладного» припадка.