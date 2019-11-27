Дети будут учиться в красивых школах, – советник премьера Юрий Голик

Днепропетровская область служит примером того, как из унылых советских коробок создавать для детей современные образовательные пространства. Об успешном проекте реконструкции десятков школ за четыре года рассказал советник премьер-министра Юрий Голик, передает РБК-Украина .

В 2015-2019 годах команда главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, советником которого работал Голик, начала системно приводить школы области в порядок. Так на месте типовых проектов 80-х годов прошлого века появились нормальные школы.

«Во внутреннем дворике таких зданий школ мы всегда делаем маленькие парки. Парки вместо разбитого асфальта и панорам для съемок фильмов ужасов тут ранее», — рассказал Голик.

«Все школы должны быть красивыми, удобными, современными и энергоэффективными, а не серыми и убогими. Мы доказали это много десятков раз на конкретных примерах», — заявил Голик, представив отчет о работе команды Резниченко в 2015-2019 годах.

«Классные, современные, комфортные школы должны быть по всей стране», — подытожил советник премьер-министра.