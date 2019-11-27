Помощница «слуги народа» стала жертвой грабителей

Помощница народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Андрея Задорожного Марина Коржак стала жертвой грабителей. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленники проникли в ее офис на улице Шелковичной в Киеве и похитили компьютер.

«Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что о краже 31-летняя потерпевшая заявила в полицию накануне, 26 ноября, когда зашла в офис после долгого перерыва.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Злоумышленников ищут.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале августа нынешнего года в Киеве мужчина попытался ограбить депутата и «поймал» пулю в голову.