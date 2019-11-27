В РПЦ подчеркнули, что Предстоятель Албанской Церкви предупреждал об опасности действий Фанара

В Русской Православной Церкви заметили, что Предстоятель Албанской Православной Церкви предупреждал об опасности действий Фанара относительно «украинского вопроса». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Весьма авторитетный, 90-летний Предстоятель Албанской Православной Церкви архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий недавно выступил с заявлением в поддержку инициативы созвать совещание Предстоятелей Поместных Церквей для урегулирования всеправославного кризиса, связанного с предоставлением томоса ПЦУ.

Вместе с тем, в своем заявлении Архиепископ Анастасий сугубо обращает внимание, что „время не исправляет автоматически церковные схизмы — оно их утверждает и углубляет“ и для решения сложившейся ситуации нужно „срочно найти пути преодоления церковной разнополярности“», — отметил спикер РПЦ.

Владимир Легойда процитировал Предстоятеля Албанской Церкви: «Церковные события прошедшего года создали новую реальность с очевидным вовлечением геополитических интересов и выгод. Эту новую ситуацию нельзя игнорировать прямо или косвенно. Предоставление „автокефалии“ ПЦУ не принесло желаемого православного единства и мира, как это было со всеми предыдущими случаями предоставления автокефалии».

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ подчеркнул, что Архиепископ Анастасий предупреждал православный мир об опасности.

«Напомню еще о более ранней позиции Предстоятеля Албанской Церкви, которая выразилась в опасении, что реализация Фанаром проекта украинской „автокефалии“ станет „хождением по минному полю“ и больше напоминает „опасное предприятие с непредвиденными побочными действиями“», — напомнил Владимир Легойда.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ поддержали инициативу Иерусалимского Патриарха провести встречу глав Церквей в Иордании.