Студентов академии ПЦУ заставляют поддерживать Юраша

Студентов Киевской православной богословской академии Православной Церкви Украины просят подписать письма в поддержку Андрея Юраша. Как выяснили журналисты «Фразы», он с помощью общественности пытается доказать, что является лучшим кандидатом на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил православный блогер, публицист Александр Вознесенский.

«Мне попали в руки скриншоты из внутреннего чата духовной академии (ПЦУ — ред.), где сотрудник пресс-службы (ПЦУ — ред.) и преподаватель академии Михаил Омелян указывает студентам, что они должны написать письма в поддержку Юраша. Более того, Омелян сообщает, что его действия санкционированы ректором академии», — написал Вознесенский.

«По благословению ректора отправляю вам информацию с просьбой поддержать. Заранее благодарим», — обратился Омелян к студентам, пояснив, что нужно не просто поставить лайк, но и написать письмо в поддержку Андрея Юраша.

Как сообщалось, 21 ноября в Киеве состоялся финальный этап конкурса на должность главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, который не прошел ни один из допущенных к нему кандидатов.

24 ноября кандидат на должность Председателя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Андрей Юраш опубликовал письмо в свою поддержку, адресованное руководству государства, в котором утверждается, что решение конкурсной комиссии было необъективным.

Юраш убежден, что его назначение приведет к «развитию Украины как толерантной, многомерной и действительно демократической, свободной от бюрократического давления на всех уровнях» страны.

Ранее «Фраза» сообщала, что Зеленского просят не назначать Юраша главой госслужбы по религии — Украинцы собирают подписи.