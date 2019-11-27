Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Студентов академии ПЦУ заставляют поддерживать Юраша

Студентов академии ПЦУ заставляют поддерживать Юраша

Студентов Киевской православной богословской академии Православной Церкви Украины просят подписать письма в поддержку Андрея Юраша. Как выяснили журналисты «Фразы», он с помощью общественности пытается доказать, что является лучшим кандидатом на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил православный блогер, публицист Александр Вознесенский.

«Мне попали в руки скриншоты из внутреннего чата духовной академии (ПЦУ&nbsp;— ред.), где сотрудник пресс-службы (ПЦУ&nbsp;— ред.) и преподаватель академии Михаил Омелян указывает студентам, что они должны написать письма в поддержку Юраша. Более того, Омелян сообщает, что его действия санкционированы ректором академии», — написал Вознесенский.

«По благословению ректора отправляю вам информацию с просьбой поддержать. Заранее благодарим», — обратился Омелян к студентам, пояснив, что нужно не просто поставить лайк, но и написать письмо в поддержку Андрея Юраша.

Как сообщалось, 21 ноября в Киеве состоялся финальный этап конкурса на должность главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, который не прошел ни один из допущенных к нему кандидатов.

24 ноября кандидат на должность Председателя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Андрей Юраш опубликовал письмо в свою поддержку, адресованное руководству государства, в котором утверждается, что решение конкурсной комиссии было необъективным.

Юраш убежден, что его назначение приведет к «развитию Украины как толерантной, многомерной и действительно демократической, свободной от бюрократического давления на всех уровнях» страны.

Ранее «Фраза» сообщала, что Зеленского просят не назначать Юраша главой госслужбы по религии — Украинцы собирают подписи.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины, ПЦУ, Андрей Юраш

Комментарии

Статьи

26.11.19 12:19

Афера с продажей земли: в бой идут паспорта и гражданство

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
27.11.19 09:30

Кто кому унитаз? Почему Зеленский вынужден выставлять себя дурачком

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Не спугнуть. Как Украине правильно разблокировать большую приватизацию
26.11.19 14:15

Не спугнуть. Как Украине правильно разблокировать большую приватизацию

Автор: Dsnews

Выбор редакции
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
Косыгинская реформа: что это было?
Косыгинская реформа: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Лига Чемпионов: «Шахтер» увез очко из Манчестера

Лига Чемпионов: «Шахтер» увез очко из Манчестера
26.11.19 23:58
1422
Последние новости
27.11.19 11:25

Ученому удалось разгадать пикантную «загадку Шекспира»
27.11.19 11:19

Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
27.11.19 10:53

В РПЦ подчеркнули, что Предстоятель Албанской Церкви предупреждал об опасности действий Фанара
27.11.19 10:45

В сети показали фото новой катастрофы в Крыму
27.11.19 10:29

Студентов академии ПЦУ заставляют поддерживать Юраша
27.11.19 10:02

Жена Трампа попала под яростную обструкцию студентов
27.11.19 09:02

Бесноватый Жириновский пригрозил «превентивно уничтожить» Украину
Фото и Видео
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
В сети показали фото новой катастрофы в Крыму
В сети показали фото новой катастрофы в Крыму
Жена Трампа попала под яростную обструкцию студентов
Жена Трампа попала под яростную обструкцию студентов
Землетрясения в Албании: число жертв стремительно растет
Землетрясения в Албании: число жертв стремительно растет
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
В США собачка «угнала» машину хозяйки и чуть не спровоцировала ДТП
В США собачка «угнала» машину хозяйки и чуть не спровоцировала ДТП
Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения
Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения
В Запорожье неадекватная старушка чуть не сожгла дом, разложив костер прямо в подъезде
В Запорожье неадекватная старушка чуть не сожгла дом, разложив костер прямо в подъезде
В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен
В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен
Азовское море внезапно «вернулось в берега» после аномального отлива
Азовское море внезапно «вернулось в берега» после аномального отлива
fraza.ua
Новости блогосферы
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.