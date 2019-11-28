Лига Европы: эксперты дали прогнозы на матчи украинских клубов

Сегодня, в четверг, 28 ноября, состоятся матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», свои поединки проведут киевское «Динамо» и «Александрия».

Специалисты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свои прогнозы на эти поединки.

Киевское «Динамо» отправилось в гости к шведскому «Мальме». На победу хозяев ставят 2,87 к 1, на ничью – 3,2 к 1, а на гостей – 2,5 к 1. Самым вероятным исходом поединка называется ничья 1-1 (5,5 к 1).

«Александрия» же примет немецкий «Вольфсбург». На победу хозяев ставят 5,25 к 1, на ничью – 4,2 к 1, а на победу гостей – 1,6 к 1. Самым вероятным исходом матча тоже называется ничья 1-1 (7 к 1).

Как писала «Фраза», в Лиге чемпионов «Шахтер» увез очко из Манчестера, а «Динамо» взяло курс на Швецию.