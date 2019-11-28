Ученые назвали внезапный способ продлить жизнь

Ученые нашли неожиданный способ укрепить сердце и продлить себе жизнь. Как выяснили журналисты «Фразы», своими выводами поделились специалисты из Американской Ассоциации Сердца.

Как цитирует исследователей издание MedicalXpress, на наше сердце положительно влияет регулярное голодание.

В эксперименте принимали участие две тысячи человек, прошедших катетеризацию сердца, при этом каждый пятый из них «практиковали регулярное голодание». За людьми наблюдали более четырех лет.

Оказалось, пишут ученые, что смертность от проблем с сердцем у тех, кто голодал, в среднем была на 45% ниже, чем у тех, кто от голодания отказывался, а сами приступы у них случались аж на 71% реже.

Как писала «Фраза», врачи назвали поразительно простой и вкусный способ укрепить сердце.