В Нью-Йорке запретили вейпы

В Нью-Йорке официально запретили электронные сигареты. Как выяснили журналисты «Фразы», данное решение принял городской совет.

Власти города практически единогласно (сорок два человека «за», и лишь двое «против») поддержали запрет вейпов.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ближайшее время подпишет данный законопроект.

Напомним, что в последние месяцы вокруг электронных сигарет в США началась настоящая паника: жертвами легочных заболеваний, вызванных курением вейпов, стали более сорока человек по всей стране, а две тысячи людей только в этом году попали в больницы.

Как писала «Фраза», в США запретили «вкусные» вейпы.

Сообщалось, что жертвами электронных сигарет в США стали уже десятки людей.