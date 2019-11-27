Бесноватый Жириновский пригрозил «превентивно уничтожить» Украину

Кремлевский клоун Владимир Жириновский продолжает сходить с ума. Как выяснили журналисты «Фразы», на этот раз лидер ЛДПР пригрозил «превентивным уничтожением» Украине .

Соответствующий пост он оставил у себя в «Твиттере».

В частности, Владимир Жириновский сообщил, что президента США Дональда Трампа «уже злят обвинения по Украине».

Российский политик написал: «Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить».

Как писала «Фраза», Жириновский заявил, что Зеленского свергнут «через год-два».

Ранее Жириновский сделал Лукашенко «немного дебильное» предложение.