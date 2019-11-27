Ученому удалось разгадать пикантную «загадку Шекспира»

Чешский ученый Петр Плехач решил так называемую загадку Уильяма Шекспира, связанную с пьесой «Генри VIII». Как выяснили журналисты «Фразы», в экспертных кругах долгое время ходили споры о том, какую часть произведения написал сам драматург, а какую – его соавтор Джон Флетчер.

Как пишет издание Daily Mail, Джон Флетчер сменил Уильяма Шекспира во главе театра «Люди короля» в 1616 году, а пьеса была написана тремя годами ранее.

Сообщается, что специалист по искусственному интеллекту из Чехии применил специальный алгоритм, изучающий стиль каждого из авторов.

Ученый говорит, что Джон Флетчер «создал несколько сцен, в том числе значительную часть второго действия», а «в некоторых эпизодах произведения программа предположила смешанное авторство».

Как писала «Фраза», Уильяма Шекспира заподозрили в курении марихуаны.