Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученому удалось разгадать пикантную «загадку Шекспира»

Ученому удалось разгадать пикантную «загадку Шекспира»

Чешский ученый Петр Плехач решил так называемую загадку Уильяма Шекспира, связанную с пьесой «Генри VIII». Как выяснили журналисты «Фразы», в экспертных кругах долгое время ходили споры о том, какую часть произведения написал сам драматург, а какую – его соавтор Джон Флетчер.

Как пишет издание Daily Mail, Джон Флетчер сменил Уильяма Шекспира во главе театра «Люди короля» в 1616 году, а пьеса была написана тремя годами ранее.

Сообщается, что специалист по искусственному интеллекту из Чехии применил специальный алгоритм, изучающий стиль каждого из авторов.

Ученый говорит, что Джон Флетчер «создал несколько сцен, в том числе значительную часть второго действия», а «в некоторых эпизодах произведения программа предположила смешанное авторство».

Как писала «Фраза», Уильяма Шекспира заподозрили в курении марихуаны.

Тэги: ученые, мир, литература, культура, Уильям Шекспир

Комментарии

Статьи

26.11.19 12:19

Афера с продажей земли: в бой идут паспорта и гражданство

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
27.11.19 09:30

Кто кому унитаз? Почему Зеленский вынужден выставлять себя дурачком

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Не спугнуть. Как Украине правильно разблокировать большую приватизацию
26.11.19 14:15

Не спугнуть. Как Украине правильно разблокировать большую приватизацию

Автор: Dsnews

Выбор редакции
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
Косыгинская реформа: что это было?
Косыгинская реформа: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Лига Чемпионов: «Шахтер» увез очко из Манчестера

Лига Чемпионов: «Шахтер» увез очко из Манчестера
26.11.19 23:58
1422
Последние новости
27.11.19 11:25

Ученому удалось разгадать пикантную «загадку Шекспира»
27.11.19 11:19

Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
27.11.19 10:53

В РПЦ подчеркнули, что Предстоятель Албанской Церкви предупреждал об опасности действий Фанара
27.11.19 10:45

В сети показали фото новой катастрофы в Крыму
27.11.19 10:29

Студентов академии ПЦУ заставляют поддерживать Юраша
27.11.19 10:02

Жена Трампа попала под яростную обструкцию студентов
27.11.19 09:02

Бесноватый Жириновский пригрозил «превентивно уничтожить» Украину
Фото и Видео
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы
В сети показали фото новой катастрофы в Крыму
В сети показали фото новой катастрофы в Крыму
Жена Трампа попала под яростную обструкцию студентов
Жена Трампа попала под яростную обструкцию студентов
Землетрясения в Албании: число жертв стремительно растет
Землетрясения в Албании: число жертв стремительно растет
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
В США собачка «угнала» машину хозяйки и чуть не спровоцировала ДТП
В США собачка «угнала» машину хозяйки и чуть не спровоцировала ДТП
Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения
Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения
В Запорожье неадекватная старушка чуть не сожгла дом, разложив костер прямо в подъезде
В Запорожье неадекватная старушка чуть не сожгла дом, разложив костер прямо в подъезде
В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен
В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен
Азовское море внезапно «вернулось в берега» после аномального отлива
Азовское море внезапно «вернулось в берега» после аномального отлива
fraza.ua
Новости блогосферы
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.