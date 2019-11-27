Как спастись от похмелья? Составлен список продуктов

Индийские ученые озаботились проблемой похмелья и составили список продуктов, которые помогут от него спастись. Как выяснили журналисты «Фразы», свой список опубликовали исследователи Института химической технологии в Мумбаи.

Они напомнили, что похмелье, это, по сути, «превращение этанола в ацетальдегид, который накапливается в организме». Поэтому, человеку необходимо «разрушить и переварить его». Лучше всего с эти справляются алкогольдегидрогеназа и альдегиддегидрогеназа.

Ученые говорят, что они содержатся в следующих продуктах: груша, кокос, лайм, сыр, помидоры, какао, финики, имбирь и огурцы.

При этом с похмелья не советуют пить кофе и молоко, а также есть зерновые продукты, арахис, специи, яйца и принимать витамин С.

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