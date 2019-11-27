Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода украинцам в первый день зимы

Зима все ближе. Как выяснили журналисты «Фразы», синоптики дали прогноз погоды на первый день декабря.
В Гидрометцентре предупреждают, что в первый день зимы в Украину вновь вернутся морозы. Температура продолжит снижение на следующей неделе.
По стране должно быть сухо, но прохладно.
Днем ожидается до плюс 1-3, чуть теплее традиционно буде на юге и в Крыму.
А вот ночью возможны морозы до 3 градусов.
В Киеве днем будет до 2 тепла, а ночью ожидается до 3 мороза.
Как писала «Фраза», синоптики говорили, что погода в Украине резко изменится.