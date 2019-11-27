Лига Чемпионов: «Шахтер» увез очко из Манчестера

Сегодня, 26 ноября, состоялись поединки пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» на выезде играл против английского «Манчестер Сити».

Понимая то, что терять очки крайне нежелательно, «горняки» не собирались отсиживаться в обороне, и пытались искать счастье у чужих ворот. И на 15-й минуте встречи гости обязаны были выходить вперед: Тете, воспользовавшись дикой ошибкой голкипера хозяев, вышел на пустые ворота, однако его удар заблокировал Фернандиньо. И если бы игрок «Шахтера» откатил на своего партнера Мораеса, который мчался параллельным курсом, гол был бы практически наверняка.

Спустя десять минут неплохой шанс был у Патрика, но он пробил немного выше ворот. В свою очередь хозяева поля также имели несколько неплохих моментов для взятия ворот, но на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Вторую половину встречи активнее уже начали «горожане» и довольно быстро вышли вперед. После передачи де Брюйне в центр штрафной Жезус зацепился за мяч и отпасовал на Гюндогана, который точно пробил в пустой угол. Но «горняки» не собирались сдаваться раньше времени, и на 69-й минуте вышедший на замену Соломон сравнял счет после точного прострела с фланга в исполнении Додо.

После этого хозяева поля владели игровым преимуществом, создали несколько опасных моментов, но до финального свистка счет на табло не изменился — ничья 1:1. В параллельном матче группы С итальянская «Аталанта» дома обыграла загребское «Динамо» со счетом 2:0.

Турнирная таблица:

1. «Манчестер Сити» — 5 игр / 11 очков;

2. «Шахтер» — 5 / 6;

3. «Динамо Загреб» — 5 / 5;

4. «Аталанта» — 5 / 4.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Харькове «Шахтер» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3.