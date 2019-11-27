Ученые сделали первый шаг к созданию «таблетки от старости»

Американские ученые установили, что препарат рапамицин, который используется в качестве иммунодепрессанта при пересадке органов, считается перспективным средством против старения. Как выяснили журналисты «Фразы», исследованием «побочных» свойст препарата занимались специалисты из Университета Дрекселя.

Как пишет Science Daily, ранее было известно, рапамицин действительно продлевает жизнь — дрожжам, червям, мухам и мышам, однако на людях его не испытывали.

Теперь же ученые набрали группу из 13 добровольцев старше 40 лет и просили их раз в 1-2 дня наносить на одну руку крем с содержанием рапамицина, а на другую — плацебо.

Сообщается, что в общей сложности испытания продолжались восемь месяцев. Исследователи проверяли состояние кожи участников через два, четыре, шесть и восемь месяцев, а после шести и восьми месяцев провели анализ крови и биопсию.

В результате выяснилось, что рапамицин увеличил в коже содержание коллагенов и снизил концентрацию белка p16, который считается ключевым маркером старения кожи и ассоциируется с ее хрупкостью и плохим заживлением ран.

Отмечается, что в эксперименте участвовало слишком мало людей, поэтому сделать однозначный вывод об эффективности рапамицина как средства против старения невозможно.

Тем не менее, авторы надеются, что это исследование положит начало целой серии экспериментов, которые в конечном счете приведут к созданию пресловутой «таблетки от старости».

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