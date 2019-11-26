Зеленский пообещал отблагодарить того, кто сдаст беглого «крестного отца контрабанды»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бегство одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого считают одним из «крестных отцов контрабанды». Как выяснили журналисты «Фразы», «Зе» призвал украинцев «помочь» правоохранителям выйти на след беглеца.

Как передает официальный telegram-канал главы государства, вероятнее всего, Альперин скрывается где-то на территории Украины, поскольку границы «надежно перекрыты».

«Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина», — говорится в сообщении.

Тому же, кто поспособствует «встрече контрабандиста с законом», Владимир Зеленский пообещал «ценный подарок».

Сообщение завершается призывом звонить на горячую линию НАБУ по номеру 0-800-213200.

Как писала «Фраза», Зеленский дал старт еженедельным обращениям к нации.

Ранее Зеленский признался, что хотел бы думать о внешней политике Украины без Коломойского.