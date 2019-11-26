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Под Киевом трагически погиб военный, ехавший в зону АТО

Под Киевом трагически погиб военный, ехавший в зону АТО

В Белоцерковском районе Киевской области произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там из вагона поезда выпал военный, который направлялся в зону ООС.

Как передает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона, в результате инцидента пострадал военнослужащий 1987 г. р., служивший в10-й горно-штурмовой бригаде.

Сообщается, что его обнаружили на железнодорожных путях еще 18 ноября, после чего передали врачам «скорой помощи», которые доставили пострадавшего в Белоцерковский военный госпиталь. Там у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени и кому II степени.

Несмотря на все усилия врачей, 25 ноября солдат скончался.

По данному факту открыто производство по ч.1 ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»). В деле назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Как писала «Фраза», в ДТП под Киевом заживо сгорели двое военных.

Ранее в черновицкой воинской части пограничник вонзил нож в спину офицеру.

Тэги: общество, происшествие, поезд, железная дорога, Киевская область, гибель, Белая Церковь, военный, зона АТО, новости Украины

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