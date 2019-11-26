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Совет Церквей просит Зеленского и ВР пересмотреть законопроект о свободе совести

Совет Церквей просит Зеленского и ВР пересмотреть законопроект о свободе совести

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций убеждает главу государства и парламентариев доработать законопроект № 0931, чтобы борьба с дискриминацией не привела к ущемлению конституционных прав граждан на свободу совести и самовыражения. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщается на сайте Института религиозной свободы.

«Обращения с обоснованием позиции религиозного сообщества были направлены Президенту Владимиру Зеленскому и руководству Верховной Рады», — сообщается на сайте Совета Церквей и религиозных организаций.

Ранее парламентский комитет отклонил поправки, направленные на защиту свободы совести и самовыражения, объяснив это тем, что нормы закона по противодействию дискриминации не должны иметь никаких исключений, даже в случаях ограничения других конституционных прав граждан. Несмотря на это, в редакции законопроекта, подготовленного ко второму чтению, осталось 5 специфических исключений из общего запрета дискриминации.

Для религиозных организаций оставили поправку относительно «права установления особых требований в отношении религиозных убеждений, пола в сферах отправления культа (деятельности, непосредственно связанной с богослужением, религиозными обрядами и церемониями), а также религиозным образованием или религиозным воспитанием».

«Данное исключение в законопроекте № 0931 не распространяется на публичную сферу, как проповедь или общественная дискуссия о грехе, и на сферу трудовых отношений в религиозных организациях, которые устанавливают дополнительно нравственные критерии даже для светских работников. Проблемы могут возникнуть у врачей и других медицинских работников, которые отказываются делать аборт или операцию по изменению пола из соображений собственной совести, а также у предпринимателей, которые отказываются выполнять заказы, которые преполагают аморальные явления вопреки их убеждениям» — отметили в Институте религиозной свободы.

В обращениях ВСЦиРО к Президенту и Верховной Раде также отмечается, что «общепринятой практикой в религиозных организаций и учрежденных ими юридических лицах (монастырях, учебных заведениях и т.п.) является определение специфических морально-этических и других критериев к священнослужителям, церковнослужителям, работникам. Необходимость учета этих особенностей прямо предусмотрена положениями части третьей статьи 5 Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“, где закреплена обязанность государства принимать к сведению и уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций, в том числе при законотворческой работе».

Всеукраинский Совет Церквей призывает парламентариев дополнить законопроект № 0931 поправкой относительно сферы трудовых отношений:

«Не считаются дискриминацией в сфере труда преимущества при предоставлении работы, переводе на другую работу и оставлении на работе в случае увольнения для учредителей (участников) и членов религиозных организаций и основанных религиозными организациями юридических лиц, установленные их уставами или законами Украины».

Религиозные деятели настаивают на том, чтобы Верховная Рада направила законопроект № 0931 его на повторное второе чтение для учета поправок, направленных на защиту свободы совести и свободы слова.

Ранее «Фраза» сообщала, что Зеленского просят не назначать Юраша главой госслужбы по религии — Украинцы собирают подписи.

Тэги: общество, законопроект, новости Украины, совет церквей

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