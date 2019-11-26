Как менялись цены на недвижимость в Украине с весны 2019 года?

Сезонные колебания цен на рынке первичной недвижимости с весны до начала последнего активного периода 2019 года не по всех регионах Украины были предсказуемыми. Об этом сообщили «Фразе» в Аналитическом центре DOM.RIA.

Для многих городов пиковым в плане средней цены за квадратный метр оказался конец августа, начало сентября: Киев — 29 670 грн — тот же уровень, что и на средину июля, Харьков — 18 434 грн, Львов — 19 572 грн.

В сентябре цены на харьковские и львовские новостройки начали падать до показателей мая-июня. В отличие от Харькова, где с наступлением осени средняя стоимость с пикового максимума буквально за пару недель опустилась до 15 975 грн, после чего на протяжении следующих месяцев она постепенно растет, во Львове процесс снижения цены затянулся несколько дольше. На середине октября цена квадратного метра в новостройке была самой дешевой за рассматриваемый период в этом городе — 17 995 грн за квадрат. На ноябрь она уже поднялась до 18 484 грн.

Рынок Запорожья и Винницы показал максимальный прирост средней цены за квадрат во время осенней активности — октябрь-ноябрь — 15 780 грн и 17 697 грн, соответственно. Динамика цен по этим городам показывает постепенный прирост с весеннего периода с кратковременными незначительными спадами цен в августе-сентябре. В ноябре средняя цена квадратного метра в новостройках Запорожья составляет 15 732 грн — более чем на 1 000 грн выше по сравнению концом весны, а в Виннице — 17 273 грн — на 2 450 дороже, чем в мае.

Пиковые цены за квадрат одесских новостроек — это май-июнь. Средняя стоимость варьировалась от 21 512 грн до 22 594 грн, далее до сентября цена пошла на спад и достигла 19 772 грн. Осенний активный период в Одессе не показал особого прироста, и максимальная средняя октябрьская цена была на уровне 20 739 грн.

Что касается минимальных цен за квадрат жилья в новостройках столицы, кратковременный спад наблюдался в середине лета — до 27 789 грн, но уже в августе ценники выросли прежних показателей. В ожидаемый пиковый осенний период в Киеве произошел кратковременный обвал цены практически до того же показателя — 27 871 грн за квадратный метр новостройки.

Как отмечают эксперты DOM.RIA, это может быть обусловлено скандалами с Банком «Аркада» и одним из крупнейших застройщиков «Укрбуд». Форс-мажорные обстоятельства спровоцировали истерические явления по снижению цен на недвижимость по переуступке. В остальном динамика средней стоимости квадрата в новых квартирах в Киеве изменялась в соответствии с традиционными сезонными спадами и ростом. Сейчас средняя цена жилплощади в киевских новостройках — 28 387 грн — на 260 гривен ниже, чем на начало весеннего высокого сезона.