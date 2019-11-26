Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Киев готовится к мировому дог шоу

Киев готовится к мировому дог шоу

Уникальная возможность увидеть лучших представителей мировой собачьей элиты большей половины пород, существующих в мире, выпадет поклонникам братьев меньших 7-8 декабря 2019 года в Киевском Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15, п-ны №№ 2,3, ст. м. «Левобережная»), где Кинологический Союз Украины традиционно проводит Международные выставки собак всех пород «Киевская Русь», «Хрустальный Кубок Украины» и заключительный «Парад Чемпионов — 2019» (начало в 10.00). Об этом сообщили «Фразе» в пресс-службе КСУ.

В этом году состоялась главное событие для кинологической общественности Украины, которое укажет направление и темп работы на ближайшее пятилетие для всей отечественной кинологии в целом и КСУ частности, — нам впервые выпала честь проводить Мировое Дог Шоу в столице нашей державы Киеве в 2024 году. Это историческое действо, которое ожидают не только представители кинологического сообщества, но и все украинцы, ценящие и любящие собак. Этих уникальных существ, тысячелетиями идущих рядом с человеком как преданные помощники и друзья. Дог Шоу планетарного масштаба непременно станет отличным стимулом для дальнейшего стремительного развития отечественной кинологии. Тем более что Украина входит в первую десятку самых развитых кинологических стран мира, чем может гордиться наше государство.

В продолжение качественного роста украинской кинологии для КСУ большим событием стало право проводить квалификацию на знаменитый английский «Крафт» непосредственно на наших выставках. Этому придают большое значение в рядах украинских собаководов, так как «Крафт» — мероприятие, традиционно приравнивающееся чуть ли не к Чемпионату Мира, победа на нем — всегда очень почетна и престижна. И это произошло благодаря нашим длительным и упорным усилиям, постоянным напоминаниям о том, что есть Украина, есть Кинологический Союз Украины, что наша страна — одно из передовых кинологических государств в мире. Мы достигли успеха, заслужили это престижное право.

Около пяти тысяч участников из разных стран мира почти двухсот пород собак (более половины существующих в мире) продемонстрируют свои экстерьерные качества в выставочных рингах. Для поклонников экзотической и спортивной дрессировки будут проходить Квалификационные соревнования по Кинологическому фристайлу (танцы с собаками) и Чемпионат по Обидиенс (послушание) «Хрустальный кубок». Молодые кинологи представлять свои умения на Чемпионате-конкурсе по Юниор-хендлингу. Также посетители смогут узнать о канистерапии для «особых» детей на традиционном Майданчике дружбы, где, кроме показательного урока канистерапии, циркового шоу с усолапохвостыми артистами, для детей будут проводиться встречи с интересными людьми, мастер-классы, часы творчества, фотосессии с четвероногими друзьями, детская дискотека с собаками и множество веселых развлечений. Главный финальный конкурс «Best in Show» и Парад чемпионов, в которых будут участвовать самые достойные братья меньшие, определят сильнейших представителей мирового собачьего бомонда. И второй раз в истории киевских международных дог шоу, и видимо, уже традиционно, будет избираться абсолютный победитель выставочного уикенда среди победителей двух выставок.

Выставочное «меню», как всегда, порадует и гурманов, и широкую аудиторию любителей братьев меньших. Все это создаст приподнятое настроение каждому, кто посетит выставки в предновогоднее время.

Генеральный партнер выставок — компания «Роял Канин Украина». Информационные партнеры — журнал КСУ «Club Dogs», первый украинский сайт авторской журналистики «Фраза».

Вход для людей с ограниченными возможностями и детей до 7 лет бесплатный.

Тэги: Киев, выставка, собаки, Кинологический Союз Украины

Комментарии

Статьи

26.11.19 12:19

Афера с продажей земли: в бой идут паспорта и гражданство

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
26.11.19 09:09

Если у вас зимой дома холодные батареи...

Автор: Ярослав Гришин

Дайджест

Не спугнуть. Как Украине правильно разблокировать большую приватизацию
26.11.19 14:15

Не спугнуть. Как Украине правильно разблокировать большую приватизацию

Автор: Dsnews

Выбор редакции
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
Косыгинская реформа: что это было?
Косыгинская реформа: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 26 ноября 2019 года

Главные новости за 26 ноября 2019 года
26.11.19 18:58
329
Последние новости
26.11.19 20:51

Ученые сделали первый шаг по созданию «таблетки от старости»
26.11.19 20:28

Зеленский пообещал отблагодарить того, кто сдаст беглого «крестного отца контрабанды»
26.11.19 19:55

Под Киевом трагически погиб военный, ехавший в зону АТО
26.11.19 19:27

«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
26.11.19 19:26

В Офисе Президента пообещали изучить факты незаконной перерегистрации храмов УПЦ на Буковине
26.11.19 19:06

Совет Церквей просит Зеленского и ВР пересмотреть законопроект о свободе совести
26.11.19 19:02

Как менялись цены на недвижимость в Украине с весны 2019 года?
Фото и Видео
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
В США собачка «угнала» машину хозяйки и чуть не спровоцировала ДТП
В США собачка «угнала» машину хозяйки и чуть не спровоцировала ДТП
Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения
Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения
В Запорожье неадекватная старушка чуть не сожгла дом, разложив костер прямо в подъезде
В Запорожье неадекватная старушка чуть не сожгла дом, разложив костер прямо в подъезде
В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен
В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен
Азовское море внезапно «вернулось в берега» после аномального отлива
Азовское море внезапно «вернулось в берега» после аномального отлива
Масштабная авария на Одесской трассе: разбиты 10 машин и автобус, травмированы люди
Масштабная авария на Одесской трассе: разбиты 10 машин и автобус, травмированы люди
В Албании произошло мощное землетрясение: пострадали сотни людей, есть погибшие
В Албании произошло мощное землетрясение: пострадали сотни людей, есть погибшие
В суровом Николаеве загорелся автобус с пассажирами
В суровом Николаеве загорелся автобус с пассажирами
В одном из вагонов поезда «Харьков – Одесса» нашли жуткое тараканье гнездо
В одном из вагонов поезда «Харьков – Одесса» нашли жуткое тараканье гнездо
fraza.ua
Новости блогосферы
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.