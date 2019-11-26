Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Хустская епархия УПЦ празднует 25-летие

Хустская епархия УПЦ празднует 25-летие

В городе Хуст проходят празднования в честь 25-летнего юбилея со дня образования епархии. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации Украинской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба епархии, 26 ноября юбилейные богослужения возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий.

«25 ноября, накануне праздника, в Кирилло-Мефодиевском кафедральном соборе города Хуст было совершено праздничное Всенощное бдение, которое возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк», — отметили на сайте епархии.

После вечернего богослужения владыка Августин освятил поклонный крест у епархиального храма, а владыка Митрополит Херсонский Иоанн совершил освящение настенных росписей храма в честь Спаса Нерукотворного, строительство которого началось во время пребывания владыки Иоанна на Хустской кафедре (с 26 июля 2000 года по 22 ноября 2006 года).

После богослужения Блаженнейший митрополит Онуфрий обратился к архиереям, духовенству и всем присутствующим со словами проповеди, поздравил управляющего епархией, митрополита Марка с юбилеем образования епархии и пожелал милости Господней.

***Хустская епархия была образована по решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 29 июля 1994 года, и была выделена из Мукачевской. Ее территория охватывает города и села, расположенные в восточной части Закарпатья. Кафедральный город епархии — Хуст, кафедральные соборы — Кирилло-Мефодиевский (Хуст) и Свято-Троицкий (Виноградов).

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали, как дочь священника спасла пациентов госпиталя при пожаре.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины, Хуст

Комментарии

Статьи

26.11.19 12:19

Афера с продажей земли: в бой идут паспорта и гражданство

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
26.11.19 09:09

Если у вас зимой дома холодные батареи...

Автор: Ярослав Гришин

Дайджест

Не спугнуть. Как Украине правильно разблокировать большую приватизацию
26.11.19 14:15

Не спугнуть. Как Украине правильно разблокировать большую приватизацию

Автор: Dsnews

Выбор редакции
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
Косыгинская реформа: что это было?
Косыгинская реформа: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 26 ноября 2019 года

Главные новости за 26 ноября 2019 года
26.11.19 18:58
329
Последние новости
26.11.19 20:51

Ученые сделали первый шаг по созданию «таблетки от старости»
26.11.19 20:28

Зеленский пообещал отблагодарить того, кто сдаст беглого «крестного отца контрабанды»
26.11.19 19:55

Под Киевом трагически погиб военный, ехавший в зону АТО
26.11.19 19:27

«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
26.11.19 19:26

В Офисе Президента пообещали изучить факты незаконной перерегистрации храмов УПЦ на Буковине
26.11.19 19:06

Совет Церквей просит Зеленского и ВР пересмотреть законопроект о свободе совести
26.11.19 19:02

Как менялись цены на недвижимость в Украине с весны 2019 года?
Фото и Видео
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
«Сделала сальто в воздухе». В Днепре прямо на пешеходном переходе сбили молодую девушку
В США собачка «угнала» машину хозяйки и чуть не спровоцировала ДТП
В США собачка «угнала» машину хозяйки и чуть не спровоцировала ДТП
Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения
Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения
В Запорожье неадекватная старушка чуть не сожгла дом, разложив костер прямо в подъезде
В Запорожье неадекватная старушка чуть не сожгла дом, разложив костер прямо в подъезде
В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен
В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен
Азовское море внезапно «вернулось в берега» после аномального отлива
Азовское море внезапно «вернулось в берега» после аномального отлива
Масштабная авария на Одесской трассе: разбиты 10 машин и автобус, травмированы люди
Масштабная авария на Одесской трассе: разбиты 10 машин и автобус, травмированы люди
В Албании произошло мощное землетрясение: пострадали сотни людей, есть погибшие
В Албании произошло мощное землетрясение: пострадали сотни людей, есть погибшие
В суровом Николаеве загорелся автобус с пассажирами
В суровом Николаеве загорелся автобус с пассажирами
В одном из вагонов поезда «Харьков – Одесса» нашли жуткое тараканье гнездо
В одном из вагонов поезда «Харьков – Одесса» нашли жуткое тараканье гнездо
fraza.ua
Новости блогосферы
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.