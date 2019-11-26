Хустская епархия УПЦ празднует 25-летие

В городе Хуст проходят празднования в честь 25-летнего юбилея со дня образования епархии. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации Украинской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба епархии, 26 ноября юбилейные богослужения возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий.

«25 ноября, накануне праздника, в Кирилло-Мефодиевском кафедральном соборе города Хуст было совершено праздничное Всенощное бдение, которое возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк», — отметили на сайте епархии.

После вечернего богослужения владыка Августин освятил поклонный крест у епархиального храма, а владыка Митрополит Херсонский Иоанн совершил освящение настенных росписей храма в честь Спаса Нерукотворного, строительство которого началось во время пребывания владыки Иоанна на Хустской кафедре (с 26 июля 2000 года по 22 ноября 2006 года).

После богослужения Блаженнейший митрополит Онуфрий обратился к архиереям, духовенству и всем присутствующим со словами проповеди, поздравил управляющего епархией, митрополита Марка с юбилеем образования епархии и пожелал милости Господней.

***Хустская епархия была образована по решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 29 июля 1994 года, и была выделена из Мукачевской. Ее территория охватывает города и села, расположенные в восточной части Закарпатья. Кафедральный город епархии — Хуст, кафедральные соборы — Кирилло-Мефодиевский (Хуст) и Свято-Троицкий (Виноградов).

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