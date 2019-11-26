Главные новости за 26 ноября 2019 года

Грипп продолжает «косить» киевлян. В мэрии опубликовали свежие данные по заболеваемости. В Киеве продолжают бушевать грипп и ОРВИ. В КГГА привели цифры по заболеваемости на 47-ю неделю этого года. По данным столичной мэрии, всего за одну минувшую неделю гриппом и ОРВИ в Киеве заболели 10 675 человек, из них 6 770 больных были детьми.

Масштабная авария на Одесской трассе: разбиты 10 машин и автобус, травмированы люди. Сегодня, 26 ноября, утром в Черкасской области на 226 км трассы Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в результате которого травмы получили три человека. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Как отметили в ведомстве, авария произошла около села Фурманка Уманского района. В результате ДТП было повреждено 10 автомобилей и 1 рейсовый автобус, в котором находилось 20 пассажиров.

В Одессе сотрудница полиции ругалась матом и бросалась на прохожих. В Суворовском районе Одессы произошел конфликт между сотрудницей правоохранительных органов и группой молодых людей. В связи с недостойным поведением на улице женщины-правоохранителя начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех назначил служебное расследование. На видеозаписи, которую сделали участники скандала, запечатлено, как женщина безобразно себя ведет — ругается матом, фотографирует номерные знаки припаркованного автомобиля, толкает оппонентов, один из которых, обращаясь к кому-то, говорит, что она даже ударила его в лицо.

Аннексированный Россией Крым хотят «отдать» сирийцам. Россия хочет запустить в аннексированный Крым туристов из Сирии. Об этом заявляют местные российские чиновники. На полуостров уже прилетела бизнес-делегация из Сирии, которым показали «отжатый» у Украины Крым.

Молниеносное ограбление сокровищницы в Германии попало на камеру наблюдения. В немецком Дрездене произошло громкое ограбление. Тут воры проникли в знаменитую сокровищницу «Зеленый свод». Преступление было снято камерой наблюдения. Видео ограбления публикует местная полиция. Проникнув в выставочный зал, преступники разбили защитные стекла топорами. Действовали они в темноте, подсвечивая себе фонарями.

Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020. Стало известно, кто ее заменит. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует отстранить Россию от крупнейших международных турниров на четыре года, в том числе и от ближайшего Чемпионата Европы по футболу. В таком случае сборную России на Евро-2020 может заменить сборная Шотландии. Комитет в результате исследования данных Московской антидопинговой лаборатории пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории появились вследствие преднамеренных манипуляций, который проводились с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

В Албании произошло мощное землетрясение: пострадали сотни людей, есть погибшие. Возле албанской столицы Тираны произошло страшное землетрясение. Его магнитуда составила 6,4 балла, после чего последовали пятибалльные толчки. По данным властей города, жертвами природного явления стали не менее восьми человек. Пострадавшими числятся три сотни людей.