В Греции неизвестные напали на митрополию, которую возглавляет архиерей, выступивший против ПЦУ

В Греции неизвестные забросали камнями и бутылками здание Пирейской митрополии, которую возглавляет митрополит Пирейский Серафим, выступивший против Православной Церкви Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», нападение произошло сегодня.
Об этом сообщает «Romfea».
Инцидент произошел рано утром: нападавшие забросали здание камнями и бутылками.
Как сообщается, пострадало изображение Иисуса Христа, которое украшает фасад здания, и территория митрополии.
Комментируя происшедшее, митрополит Пирейский Серафим сказал: «Я сожалею о поведении некоторых из наших собратьев, которые таким образом посягают на нашу святую веру. Молюсь за их покаяние и спасение».
На место происшествия прибыл начальник полиции Пирея бригадный генерал Панайотис Георгопулос. Ведется следствие.
Как сообщалось, ранее иерархи Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим и митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим написали совместное письмо, в котором призвали всех Предстоятелей Поместных Православных Церквей созвать по «украинскому вопросу» Всеправославный Собор.
Ранее «Фраза» сообщала, что греческий парламент не принял отделение Православной Церкви от государства.